Rareș Bogdan a declarat la Realitatea Plus că a vorbit cu președintele Klaus Iohannis și că nu se pune problema de o carantinare totală după alegerile parlamentare de la începutul lunii decembrie. Acesta a subliniat că informația aceasta este ”o prostie” venită din partea social-democraților.

„Nu va exista niciun lockdown, l-am întrebat și astăzi pe domnul președinte, este o prostie pe care o tot agită cei din PSD. Nu ne bagă nimeni în case.”, spune liberalul.

Vor fi restricții

Acesta a mai spus că, deși nu va exista o carantinare totală în România, vor exista restricții. În plus, Rareș Bogdan a precizat că Excutivul este nerăbdător cu privire la distribuirea vaccinului.

”Sigur că vor fi restricții, nu mai multe decât sunt acum, sigur că ne dorim să vină vaccinul, să fie distribuit și să ne reluăm viața, pentru că viața trebuie să meargă înainte.”, spune acesta.

Măsurile nu sunt luate împotriva oamenilor

Tot la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a declarat că măsurile luate de către colegii săi nu sunt împotriva oamenilor, ba din contră sunt pentru protejarea lor.

”Trebuie să reînvățăm să trăim. Măsurile luate de colegii mei nu sunt împotriva oamenilor, sunt pentru protejarea lor. Chiar dacă au deranjat uneori, tot ce au făcut a fost pentru a-i proteja pe români”, a declarat Rareș Bogdan.

Alexandru Rafila a vorbit și el despre lockdown

Alexandru Rafila, a criticat modul în care Guvernul a acționat în lupta pentru combaterea epidemiei de coronavrus și impactul asupra societății din România. Reprezentantul României la OMS susține că în următoarele săptămâni numărul deceselor va crește, iar același lucru este valabil și în cazul numărului de noi îmbolnăviri. El a aminitit de ideea românilor potrivit cărora după alegerile parlamentare va fi instituit lockdown la nivel național.

„A trecut vara și nu am organizat nimic. Am început organizarea școlilor în septembrie și le-am închis, în pofia tuturor exemplelor din țările europene, am închis piețele fără să existe argumente în acest sens și am aglomerat alte spatii comerciale. Toate aceste lucururi arată o insuficientă abordare rațională a unor chestiuni care se pot rezolva și dacă se fac din timp duc la o viață mai apropiată de normalitate și nici nu duc, la un moment dat, la luarea unor măsuri mult mai dure. Toată lumea spune că după alegeri se va lua deja decizia de lockdown, care va fi extinsă la nivel național.

Astăzi, incidența este de 6 la mie la nivel național, iar mortalitatea este foarte ridicată, cumulată la 2 săptămâni, am depășit 2.000 de cazuri de deces, ceea ce este foarte mult. Iar în săptămânile viitoare vor fi mai multe decese” – a afirmat Rafila, potrivit newsbv.ro.