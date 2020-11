“Acest an era destinat construirii Romaniei normale, proiectul pentru care romanii mi-au acordat votul si increderea lor. Pandemia de COVID-19 nu ne-a ocolit nici pe noi, din pacate.

In acest an, eforturile mele si ale Guvernului s-au concentrat pe diminuarea efectelor pandemiei. La trei decenii de la Revolutia din 1989, Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza fara precedent. PSD este vinovat pentru acest dezastru si asta trebuie afirmat clar si raspicat.

Trebuie sa spun lucrurilor pe nume. Miza e una uriasa: destinul Romaniei de maine. Tara noastra a fost puternic afectata, ani la randul, de coruptia si incompetenta guvernelor PSD.

Clientelismul promovat la nivel de politica de stat si indiferenta fata de problemele sistemice acute au dus Romania in punctul in care statul nu-si mai putea indepleni menirea: protejarea sanatatii si drepturilor cetatenilor.

Un singur partid si-a asumat responsabilitatea guvernarii tarii, cand multi altii au preferat sa nu se implice. Nu a fost deloc usor, dar chiar si cu un guvern PNL minoritar, atacat din toate partile, multe lucruri s-au schimbat in bine.

Reformele importante trebuie continuate si aprofundate. In toate domeniile, deciziile se iau acum dupa consultarea expertilor si specialistilor. Romania a fost scoasa de pe lista rusinii unde ne-a inclus PSD: cea a tarilor cu probleme privind justitia si statul de drept.

Am obtinut cel mai mare pachet de ajutor european din istorie, care ne va ajuta sa iesim din criza economica.

Ne putem lesne imagina catastrofa sanitara in care am fi ajuns cu o guvernare pesedista. Votul de pe 6 decembrie e esential! Romania nu-si mai poate permite inca un ciclu electoral de subdezvoltare. Prea multe generatii au fost de sacrificiu si de prea multe ori sacrificiul a fost in zadar.

Cum poate fi catalogata altfel decat cinica si iresponsabila atitudinea PSD de a impovara bugetul statului cu tot felul de pomeni electorale, desi parlamentarii PSD stiu bine ca nu sunt bani pentru astfel de masuri? In timp ce Guvernul si romanii se lupta pandemia, pesedistii vor scutiri de taxe pentru domenii precum cazinourile si jocurile de noroc.

Este un partid nociv, care nu se gandeste la nevoile oamenilor. Dragi romani, pe 6 decembrie indepartarea PSD de la butoanele puterii poate fi, in sfarsit, definitiva!

Refacerea legilor justitiei si continuare luptei anticoruptie, eliminarea baronilor, introducerea votului in 2 tururi pentru primari, toate acestea trebuie sa devina realitate. O parte dintre aceste proiecte au fost deja elaborate de Guvernul PNL, dar nu au putut avansa in Parlament din cauza obstacolului permanent in calea dezvoltarii care este PSD.

