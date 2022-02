Recent, Liviu Vârciu a postat o fotografie pe Instagram, făcută la un spital privat. Când fanii săi de pe rețelele de socializare l-au văzut alături de medici, l-au asaltat rapid cu întrebări.

Liviu Vârciu a ajuns la spital! Ce probleme de sănătate are prezentatorul TV?

Acesta le-a explicat oamenilor de acasă că de câteva zile are dureri îngrozitoare de spate și s-a gândit că ar trebui să-și facă câteva investigații amănunțite, precum un RMN.

„Haha, aparat nou, oameni vechi. Bine, nu sunt chiar așa vechi, dar trebuie să mă consult puțin. De la prea multă dragoste în picioare mă cam doar spatele. Glumesc! Mă doare spatele că am ridicat ceva. Am venit să mă verific și eu acum”, a spus vedeta.

După atitudinea sa veselă și optimistă, Liviu Vârciu a dat de înțeles că nu are nicio problemă gravă de sănătate, susținând că totul a mers bine când a făcut RMN-ul.

Dacă tot a spus că are „prea multă dragoste” în viața sa, vă reamintim că Liviu Vârciu s-a căsătorit cu Anda Călin pe 17 septembrie 2021.

Anda Călin a spus DA! După cinci ani de relație, Liviu Vârciu a luat marea decizie

Liviu Vârciu a declarat că Anda este femeia pe care nu a înșelat-o niciodată și că o apreciază mult.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos.

Am avut şi noi probleme. Noi, din toate cuplurile de artişti de vedete, noi am fost singurii care am spus că ne despărţim primii. Noi ne-am certat din prima săptămână până acum. Sunt cinci ani de ceartă. Eu încă sunt cu femeia şi ne iubim.

Femeia scai pe mine. Femeia, lipitoare profesionistă. Singura femeie cu care am cea mai lungă relaţie din viaţa mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, va jur. M-a terorizat a mea psihic! E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viaţa mea. A ştiut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.

Anda chiar m-a suportat. Eu sunt un om dificil, nervos, mama dacă îmi spune „Băi mamă, prea o…’. De un an de zile am început să ne sudăm, să mai lase şi ea de la ea. Că nu lasă moldoveanca neam.’, a povestit Liviu Vârciu la Xtra Night Show.