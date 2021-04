După mulți ani în care Liviu Vârciu și nea Marin au lucrat împreună la „Poftiți la noi”, au pășit împreună în bucătărie cu planuri mari pentru ediția 18 a emisiunii „Chefi la cuțite”.

Cei doi au gătit un preparat deosebit pentru chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, transmite Antena 1.

În ciuda faptului că nea Marin a suferit un accident recent, ce nu îi permite să își folosească mâna stângă așa cum e obișnuit, cei doi au reușit să facă spectacol în bucătărie. Iar tensiunea și glumele dintre ei au fost nelipsite. La un moment dat cei doi au ajuns să spargă farfurii în bucătărie.

Preparat special pentru această ediție a emisiunii

„Premieră mondială – eu cu Liviu gătim,” a anunțat nea Marin când au pășit în platou el și Liviu. Nea Marin a venit chiar cu propria tunică de chef, ce avea propriul nume pe piept.

„Fermecatul a căzut în pivniță și și-a rupt mâna,” a spus Liviu. „Când s-a dus la doctor – povestea e adevărată, nu glumă, nu nimic – s-a dus la doctor și i-a zis că are ceva din Robocop. N-a zis?”

„Da, a zis că așa oase la vârsta mea …” a recunoscut nea Marin.

„Ce căutai în pivniță?” l-a întrebat Liviu.

„Să-l ajut pe un prieten. Am deschis ușa, cu ciocanul să dau scândura mai așa, am pus piciorul, s-a rupt scândura, au, buf. Și mi-a și ieșit mâna din umăr și am și rupt-o.”

Cei doi pregătesc un preparat special pentru ediția 18 a emisiunii „Chefi la cuțite”, însă n-au dat toate detaliile despre ce va fi la început. Cu toate acestea, au arătat peștele bizar pe care-l vor găti.

Ei au mirosit mai multe ingrediente neobișnuite, în încercarea de a decide ce să mai pună în preparat. Într-un final, cei doi au început să se contrazică exact care dintre ei a gătit cel mai mult, discuție ce s-a lăsat cu spartul farfuriilor.

Sursă foto: Antena 1