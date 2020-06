Se îngroașă rândul vedetelor care vor să vadă dacă au sau nu coronavirus. Acum, Liviu Vârciu s-a testat pentru a verifica dacă are sau nu noul coronavirus. Un gest similar l-au făcut și Ozana Barabancea, Adriana Trandafir, Alina Pușcaș și Andrei Ștefănescu.

Vârciu şi-a postat rezultatul pe Instagram şi a ţinut să precizeze că este bine și că nu a fost infectat.

„Dragii mei, sunt bine, vă mulțumesc mult pentru mesaje. Nu am nimic. Eu mi-am făcut testul COVID și mi-a ieșit negativ. Jumătatea mea chelioasă e pozitiv, dar e bine și el, nu are niciun simptom. Eu sunt acasă, păzit de jandarmi până marți, în autoizolare, nu am voie să ies. Dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Aveți grijă, purtați mască, nu e de glumit. Mă întrebau «Știi pe vreunul care are COVID?». «Nu, nu știu pe nimeni». E, știu pe toată lumea acum. Aveți grijă și credeți-mă că nu e de glumit. Purtați mască”, a scris Liviu Vârciu pe Instagram.

În ceea ce-l privește pe Andrei Ștefănescu, acesta a intrat într-un conflict deschis cu Olivia Steer. Cea din urmă l-a acuzat că joacă un rol și că nu este infectat cu noul coronavirus.

„Nu am făcut rău nimănui. Nu am omorât pe nimeni. Am venit doar la spital fiind bolnav. Nu-mi doresc să fiu în spital, nu mi-am dorit să fiu pozitiv, nu mi-am dorit să fiu criticat, nu mi-am dorit să promovez COVID-ul. Absolut deloc! Pur și simplu, am povestit întâmplarea mea. Sunt extrem de dezamăgit!

Mi-a venit efectiv să plâng când am văzut. Eu o știu pe Olivia Steer. Aveam o părere despre ea. Ideea este că am rămas extrem de dezamăgit.

Efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu. Eu am dormit cu băiețelul meu în pat fiind bolnav, pentru că nu am știut, că așa este nenorcita asta de boală, asimptomatică la mine. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”, a replicat Andrei Ștefănescu.