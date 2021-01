Liviu Dragnea are tot mai multe probleme! El a fost citat din nou la DNA, de data aceasta cu privire la participarea lui la inaugurarea Președintelui Donald Trump.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost citat, joi, la Direcţia Naţională Anticorupţie într-un dosar în care se investighează prezenţa sa la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Donald Trump de la începutul anului 2017, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova

Potrivit surselor citate, procurorii anticorupţie investighează posibile infracţiuni de trafic de influenţă.

El se află în acest moment încarcerat la Penitenciarul Rahova, după ce în mai 2019 a fost condamnat definitiv la trei ani închisoare şi jumătate pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Fostul șef al PSD a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Dosarul angajatelor fictiv

Dragnea a fost acuzat că, în calitate de președinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de președinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Direcției de Protecție a Copilului Teleorman să le angajeze fictiv și să le mențină în functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (46 de ani).

Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.

“Timp de 8 ani si jumatate si 4 ani si jumatate, nimeni nu a vazut ca cele doua secretare lipseau de la munca? In conditiile in care daca alti functionari lipseau 10 minute erau sanctionati!”, spunea procurorul DNA, la ultimul termen din proces, pe 20 mai.