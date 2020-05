Potrivit avocatei lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, fostul lider al PSD ar putea să iasă din închisoare prin tehnica „Habeas corpus”, un procedeu juridic reglementat la nivel internațional.

Din păcate însă, procedeul nu are corespondent în dreptul român.

„Cererea a fost depusa initial la Tribunalul Bucuresti care si-a declinat competenta in favoarea Inaltei Curti. Ieri, ICCJ a decis declinarea tot in favoarea Tribunalului Bucuresti. Noi am mentionat in mod clar si cer ca nu atacam legalitatea si temeinicia sentintei penale prin care dl Dragnea a fost condamnat si isi executa acum pedeapsa. Se pare ca ICCJ a inteles exact din moment ce a admis aceasta exceptie”, a declarat Flavia Teodosiu, la Antena 3.

Cererea Hebeas Corpus

Totodată, avocata lui Liviu Dragnea a explicat la ce se referă de fapt cererea de Habeas Corpus.

„Noi ne raportam doar la nelegalitatea starii de detentie, urmare a aparitiei in octombrie 2019 a decizie CCR 417, despre asta este vorba in cerere de Habeas Corpus. Se intemeiaza pe dispozitii internationale si nu are corespondent in dreptul roman”, a adăugat aceasta.