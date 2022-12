Controversatul ex-lider PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre atelierul din propria casă, dar și despre ce l-a învățat mama lui încă de când era un copil. Acesta a avut timp să pună toate aceste lucruri în practică în timp ce a stat la închisoare.

Liviu Dragnea, despre ce a făcut la închisoare: Îmi pare rău că nu m-au lăsat să muncesc

Liviu Dragnea a ocupat atât funcția de lider al PSD, cât și de președinte al Camerei Deputaților. Fostul social-democrat și-a deschis ușile casei pentru a prezenta atelierul în care își ține sculele, dar și bucătăria.

Politicianul este destul de priceput și la gastronomie. Acesta a mărturisit că a fost învățat de mama lui încă din copilărie să aibă grijă de gospodărie. Fostul șef PSD a descris câteva amintiri din perioada în care a fost închis. El a spus că a mers să muncească până când i-a fost interzis acest lucru și nu îi este rușine de ceea ce a făcut în închisoare. În plus, nu putea să stea precum „un leneș”, a povestit politicianul pentru Realitatea.

„Am spus că trebuie reorganizată un pic munca când a ajuns la atelierul din închisoare. Am facut un flux, nu se mai pierdeau scule, nu se mai stricau piesele. Reparam și mașini, dar am și sudat. Am muncit și acolo, deci. Îmi pare rău că nu m-au lăsat să muncesc în continuare, dar asta e!”, a declarat Liviu Dragnea. Fostul lider al PSD a povestit și care a fost unul dintre cele mai emoționante momente din penitenciar.

Care a fost momentul emoționant din închisoare

Dragnea a mărturisit că ceilalți deținuți cu care lucra în atelier i-au făcut o surpriză neașteptată de ziua sa de naștere. „De ziua mea au luat un tort cum au reușit și ei să facă acolo. Au vrut la un moment dat să împartă pedeapsa mea … Au fost multe momente emoționante.”, a povestit politicianul. Mai mult decât atât, Dragnea a adăugat că dacă sunt persoane care au lucruri de reparat el este disponibil.

Liviu Dragnea nu a prezentat doar atelierul propriu, ci și locul unde îi place să petrească timpul său liber. Fostul lider PSD acordă atenție sporită la faptul ca toate obiectele să fie așezate într-o mare ordine în bucătăria sa. „Mama m-a învățat și să gătesc și să am grijă de gospodarie”, a mai spus Liviu Dragnea pentru sursa citată.