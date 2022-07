Liviu Dragnea aruncă bomba pe scena politică din România: Toţi se tem de mine

Liviu Dragnea a declarat, duminică seara, că cei din grupul de securiști și vânzători de țară de tem de faptul că cineva din afară ar putea să le ia locul.

În cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, fostul lider PSD a mai precizat că românii au fost manipulați să voteze și că la scurt timp după vot și-au dat seama că au fost mințiți.

”Toți se tem de mine. Cea mai mare problemă o reprezintă posibilitatea ca altcineva din afara grupului de securiști și vânzători de țară care conduc acum România, deci posibilitatea ca altcineva să poate să coaguleze o masă critică, care să îi facă pe români să înțeleagă ce putere au.

Au o putere uriașă, puterea votului, pe care nu o poate învinge niciun popor, niciun securist, niciun globalist. asta este de fapt cea mai mare putere a lor. Românii au votat manipulați. Românii au votat 20 de ani, de 4 ori la prezidențiale, mințiți. La foarte scurt timp după ce au votat, și-au dat seama că au fost mințiți. Numai că în 5 ani de zile au uitat”, spune fostul președinte al PSD.

Liviu Dragnea spune că nu a zburat în Maldive pe banii partidului

Recent, au apărut informații că Liviu Dragnea a zburat în Maldive cu un avion privat, alături de Irina Tănase, folosindu-se de banii pe care PSD îi primise de la stat. Acum, fostul social-democrat spune că acuzațiile nu sunt adevărate.

”Nu am fost în Maldive pe banii PSD-ului. Asta se poate verifica, minciuna asta nu poate avea picioare lungi, pentru că sunt documente. Noi avem toate locurile în care am fost, noi am fost în Maldive, am făcut o mare crimă, am vrut neapărat să merg. Am plătit noi tot. Nu am fost audiat în acest dosar. Nu știu de unde au apărut date în spațiul public, nici nu mă prea interesează.

Mi-a trimis cineva la 12 și ceva noaptea, vineri, la G4Media. Mi-am dat seama că are legătură cu anunțul publicat de voi. Toate deplasările pe care le fac cei din conducerea partidului pot fi suportate financiar din bugetul partidului dacă sunt deplasări în interesul politic al partidului.

Să nu amestecăm lucrurile. Nu este nimic adevărat din ce a apărut în spațiul public. Eu zic să verifice foarte bine cei de la G4Media documentele pe care le dă DNA”, spune acesta.

Liviu Dragnea nu s-a folosit niciodată de banii partidului în scopuri personale

Tot în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel” de pe Realitatea Plus, Liviu Dragnea a spus că nu a folosit niciodată banii PSD în scopuri proprii.

”Nu am folosit niciodată banii PSD în interes personal, nu am folosit în mod nelegal fondurile partidului, ceea ce nu pot spune despre ce se întâmplă de doi ani de zile, cu fondurile tuturor partidelor”, a precizat Liviu Dragnea.

