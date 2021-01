Vestea momentului pentru Liviu Dragnea! Este o decizie şoc a procurorilor care îl priveşte pe fostul preşedinte al celor de la PSD. Hotărârea celor de la DNA este definitivă.

Liviu Dragnea scapă de un dosar greu

Fostul preşedinte al PSD, Liviu Dragnea, scapă de un dosar greu. Este vorba despre dosarul Brazilia. Procurorii DNA au decis clasarea acestuia pentru că unele fapte s-ar fi prescris. Mai mult, pentru altele nu ar fi existat suficiente probe.

Livu Dragnea, anchetat pentru spălare de bani

Fostul lider al PSD era anchetat într-un dosar de spălare de bani. Totul s-a decis pe 5 ianuarie 2021. În dosarul Brazilia în care erau investigate in rem presupuse fapte de corupţie care îl vizau pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea.

„Urmărirea penală s-a desfășurat doar cu privire la faptă (in rem). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă”, se arată în răspunsul DNA, conform g4media.ro.

Procurorii au transmis că au dispus clasarea întrucât unele fapte s-ar fi prescris, iar pentru altele nu ar fi existat suficiente probe.

„După finalizarea cercetărilor în cauza respectivă, la data de 05 ianuarie 2021, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării, în conformitate cu prevederile art. 16, lit. c (”nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea”) și f (“a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică”) din Codul de Procedură Penală”, se mai arată în document.

Dragnea, anchetat alături de un coleg de facultate

Dragnea a fost anchetat pentru spălare de bani şi în Brazilia, alături de fostul său coleg de facultate, Mugurel Gheorghiaş, zis Melcul.

După publicarea unor anchete de presă de către platforma de investigaţii jurnalistice riseproject.ro s-a declanşat ancheta. Liviu Dragnea şi-ar fi cumpărat o vilă, prin interpuşi, pe ţărmul Oceanului Atlantic, la Fortaleza, în Brazilia.

„În acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (față de fapte) sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției”, se arăta în documentul transmis de procurori.

Liviu Dragnea are două condamnări definitive şi se află în penitenciar. El a fost condamnat la 2 ani de detenţie cu suspendare în dosarul fraudei de la referendumul de suspendare a lui Traian Băsescu şi la 3 ani şi jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.