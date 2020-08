Fostul lider al Partidului Social Democrat a spus că este o persoană privată de libertate și nu privativă de liberatate așa cum a spus unul dintre procurori. Liviu Dragnea a comparat discursul acestuia cu discursul unui ministru care spunea că în România, drepturile repezintă un moft.

”Doamna președinte. Sunt o persoană privată de libertate și nu privativă de libertate, așa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în fața dumneavoastră. A doua remarca e ca am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului.

Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire care spunea că în România drepturile reprezintă un moft”, a spus Liviu Dragnea.

Ce nedreptăți i se mai aduc

Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, și-a continuat discursul prin a explica judecătorilor nedreptățile care i se aduc. Asta continuă să declare că a fost dus la închisoare deși este nevinovat.

Liviu Dragnea a mai spus că avocatul său a arătat de mai multe ori că România este parte la Convenția Europeană.

”Spun ce am mai spus. Am fost trimis la pușcărie total nevinovat. Pe fond am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenția Europeană care e clară și fără echivoc.

Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii și dacă voi fi menținut la închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului înseamnă că în România justiția nu rezistă la presiuni politice.

Sper ca veți adopta o decizie prin care să nu se mențină nerespectarea cedo sau legile țării”, a spus Dragnea în sala de judecată.

Ce au decis judecătorii

Avocații lui Dragnea susțineau că dosarul ar fi fost repartizat unui complet de judecători de contestații, deși acesta ar fi trebuit repartizat unui complet care judecă apeluri.

Ulterior, s-a decis legalitatea completului, dar au rămas în pronunțare.

În același timp, procurorul DNA s-a opus, explicând că se poate face contestație în cazul procesului de fond ce are la bază o contestație la executare.

„Invocă excepția nelegalei compuneri a acestei instanțe. E o instanță de contestație și nu una de apel. Nu s-au respectat regulile repartizării aleatorii. Dacă era bifat coeficientul de indexare a apelului în loc de contestație cauza ajungea la un complet de apel legal format.

S-a trecut peste principala calificare făcută de noi, respectiv că în mare parte e apel și în subsidiar contestație. Calificați această acțiune că apel și trimiteți la repartizare aleatorie din nou”, a afirmat avocatul Corneliu Popescu.

Ce spun avocații

Avocaţii fostului lider PSD susţin că acesta este deţinut ilegal în penitenciar, deoarece completul de 3 judecători de la Înalta Curte care l-a condamnat nu era specializat să judece fapte de corupţie. Avocaţii invocă astfel o decizie a Curţii Constituţionale din octombrie 2019.

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.