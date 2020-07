Antreprenorii încearcă să-i atragă cu orice chip pe turiștii români pe litoralul Mării Negre. S-au făcut investiții serioase pentru siguranță pe tip de pandemie. Aceștia spun însă că piererile sunt imense. Cer ajutor de urgență. Speră în redeschiderea restaurantelor cât mai repede.

Litoralul românesc, afectat e pandemie

Unul dintre șefii de hoteluri din Mamaia explică ce a fost nevoit să facă pentru a-i primi pe turiști. ” Au fost mulți care nu au avut încredere să vină. Noi am tot transmis. Suntem la 60% față de anul trecut in iulie. Să sperăm că se va schimba. E vorba de percepție. Poate va fi mai bine după ce se deschid restaurantele.

Clienții sunt responsabili, majoritatea. Alții spun că de ce să port mască. O porți de 4 luni nu-ți spun ceva nou. Am fost nevoiți să facem investiții suplimentare. Sunt pierderi că nu sunt suficienti turiști. Am îndeplinit toate condițiile care ni s-au impus. Am vrut lucruri clare.

Prețurile sunt la fel ca anul trecut. Am cheltuit pe fiecare hotel, până acum, în aproape o lună, de pe 15 iunie, peste 20000 de lei.

Suntem la 60% față de anul trecut. Pe toata luna iulie cam 50% gradul de ocupare. Nu e ce trebuie. Asta e clar. Asta speram. Să se redeschidă restaurantele. Ne chinuim cu mesele de afara, cu 3 serii si ditamai restaurantul sta gol.

Nu ne-am gândit să mărim prețurile. Sunt cele de anul trecut. Ar fi fost culmea culmilor să ne gândim să le mărim”, spune George Guci, proprietar a două hoteluri în Mamaia.

Și antreprenorul Ionuț Nedea, cel care a dezvoltat agenția de turism litoralulromanesc.ro, vorbește de problemele create de pandemie, dar și despre ce soluții a reușit să pună în practică pentru a atrage turiștii. „O situație dificilă pe care nu a prevăzut-o nimeni. Am lucrat cu scenarii de stres, dar nu am putut anticipa pandemia. Vânzările s-au prăbușit în martie.

A fost foarte greu. Ne-am orientat politica către companie. Am făcut investiții. Ne-am orientat politica către turiști. Mulți se temeau de consecințele pe care le poate avea deplasarea la mare. Am restituit banii imediat celor care au vrut acest lucru, nu am mai stat 14 zile. Am venit cu programul de vouchere. Cine a acceptat voucher pentru a nu-și primi banii înapoi a primit un voucher de 105%. 85% dintre aceștia au acceptat voucherul”, spune Ionuț Nedea, antreprenorul care a dat lovitura cu litoralulromanesc.ro.

Agenția de turism aniversează anul acesta 15 ani. Are o creștere anuala cu 40% a cifrei de afaceri, iar anul trecut a atins 30 de milioane de euro in vanzari.