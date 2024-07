Florin Barbu a oferit mai multe informații despre lista cu alimente plafonate. Printre altele, ministrul Agriculturii a susținut că prețurile ar fi scăzut foarte mult.

Ministrul spune că ar fi fost înregistrate scăderi cuprinse între 8% și 32%.

„Este posibil să fie extinsă lista alimentelor pentru care se aplică plafonarea adaosului comercial în preajma sărbătorilor de Crăciun, deoarece știm că unele produse specifice au fost scoase de pe listă. În data de 15 iunie 2023, când am preluat mandatul la Ministerul Agriculturii, am venit cu acea ordonanță privind plafonarea adaosului comercial. Foarte mulți analiști credeau că va fi un eșec. În trei luni de zile, s-a demonstrat că aplicarea unei astfel de ordonanțe și a unei astfel de scheme are o perioadă de a arăta practic în indicele prețului de consum, conform datelor de la INS și Consiliul Concurenței, că prețurile au scăzut foarte mult. S-a văzut acest lucru, au fost scăderi între 8% și peste 32%. În momentul de față, ordonanța este aprobată de Parlamentul României”, a spus Barbu la Adevărul Live.