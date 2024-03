Lista comună a PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Discuţiile finale au loc chiar în aceste momente. După anunţul oficial de miercuri, 20 martie, privind candidatul comun la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, va urma probabil foarte curând şi cel privind lista pentru Parlamentul European.

Cap de listă pentru alegerile europarlamentare va fi un candidat independent. Este vorba despre Ramona Chiriac. Ea a deţinut, începând cu 1 iulie 2021, funcţia de șefă a reprezentanței Comisiei Europene la București.

Gabriela Firea a fost inclusă şi într-o poziție la vârful listei ca o consolare, după ce partidul a decis că nu mai este potrivită pentru competiția electorală din București.

Fostul ministru al Familiei spune că nu a cerut ea să fie trecută pe lista pentru europarlamentare. Lasă de înţeles totuşi ca acceptă decizia partidului.

„Nu am cerut eu personal, nimic! Nu am discutat despre europarlamentare. Am discutat despre Primărie… Am sperat până în ultima clipă că o să fiu candidat și că o să câștig.

Acum trebuie să mă resetez și de acum înainte putem să vorbim și despre alte planuri”, a declarat Gabriela Firea miercuri, 20 martie.