Chiar dacă relația de iubire dintre cei doi s-a stins, Lidia Buble și cu Răzvan Simion au rămas în continuare prieteni, mai ales că prezentatorul de la Antena 1 este managerul artistei. Recent, aceasta a acordat un interviu pentru publicația avantaje.ro în care a fost întrebată ce părere are despre noua relație a fostului său iubit.

Lidia Buble a precizat că a văzut articolele din presă referitoare la noua iubită a lui Răzvan Simion, doar că nu a fost tentată să o urmărească pe aceasta. Artista spune că are încredere în propria persoană, motiv pentru care nu este geloasă. Cât despre noua iubită a lui Răzvan Simion, aceasta spune că este un ”om foarte fain”.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a declarat Lidia Buble pentru sursa anterior menționată.