Lidia Buble a lansat recent piesa ”Vino” alături de Cornel Ilie, care a întregistrat un succes imens. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a fost invitată inclusiv la emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a vorbi despre noua piesă, însă reacția lui Răzvan i-a șocat pe toți.

Mai exact, prezentatorul tv a ales să plece din studio.

„Piesa a intrat pe radio până să fie gata. Ne-a prins foarte pe nepregătite. Era piesa pe radio, dar nu se găsea pe nicăieri. A creat o nevoie în plus. Toată lumea dorea ceva ce nu putea sa aibă. Clipul e extrem de natural”, a declarat Cornel Ilie la Neața.

Deși fanii așteptatu cu nerăbdare momentul întâlnirii dintre cei doi, interviul a fost luat de Dani Oțil, iar Răzvan nici măcar nu a mai fost prezent în platou.

„Nu te-am mai vazut de mult timp”, i-a spus Dani Lidiei Buble.

Răspunsul vedetei a venit a fost unul pe măsură. „Păi dacă nu mai suntem vecini”, a spus Lidia.

În ceea ce privește realizarea piesei, Lidia Buble a precizat că și-a dorit de mult timp să facă o piesă cu Vunk, însă abia acum „s-au aliniat planetele” și au reușit.

Au trecut aproape cinci luni de la despărțire

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în urmă cu aproape cinci luni de zile, iar anunțul a fost făcut chiar de Răzvan Simion pe contul personal de facebook.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pt că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept”, a transmis Răzvan la momentul respectiv.