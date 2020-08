La scurt timp de la lansare, piesa a avut rezultate foarte bune și pe platformele digitale, iar pe YouTube are în acest moment aproape 20 milioane de vizualizări.

DJ Project a crescut considerabil pe platformele digitale atât pe Spotify, cât și pe Apple Music. Pe Shazam, Slăbiciuni este prima piesă românească din top 100.

Cele mai ascultate melodii DJ Project pe Spotify sunt: Slăbiciuni (235.000 streamuri), Retrograd (155.000 streamuri), Inimă nebună (82.000 streamuri) și 4 Camere (62.000 streamuri).

De 20 de ani, DJ Project lansează piese care devin hituri și care sunt ascultate de milioane de oameni atât din țară, cât și din străinătate.

„Deși ne lipsesc concertele și publicul, ne bucurăm că suntem și acum cea mai difuzată trupă a momentului, fiind din nou numărul 1 în topul Media Forest. Le mulțumim tuturor oamenilor care ne ascultă de atâția ani și sunt alături de noi. Suntem fericiți atunci când vedem că simt piesele noastre și că-i ajută în diverse situații. Ne dorim să le aducem în continuare muzică de calitate, care să-i inspire”, a spus Gino Manzotti.

Pentru a fi mai aproape și de fanii internaționali, DJ Project a lansat și varianta în limba engleză a piesei Slăbiciuni, Weakness.

Slăbiciuni, piesa numărul 1 din România, conform topului Media Forest, poate fi ascultată aici:

De asemenea, piesa „Retrograd – DJ Project feat. Andia”, lansată la finalul anului trecut, are în acest moment aproape 24 de milioane de vizualizări pe YouTube. Anul acesta, piesa a fost no. 1 timp de 5 săptămâni în topul Media Forest și a fost prezentă în top 10 pentru mai bine de jumătate de an.