Lidia Buble și Răzvan Simion nu mai formează un cuplu din luna iunie a anului trecut. Prezentatorul tv a fost cel care a confirmat despărțirea de artistă. Deși a trecut o perioadă complicată peste cei doi, în final, Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele noii sale iubite, Dalia Răducan, o arhitectă brunetă.

Lidia Buble pe de altă parte este încă singură, iar relația fostului ei iubit nu a trecut neobservată pe lângă artistă. Aceasta a declarat că nu este deloc geloasă pe relația dintre Daliana Răducan și Răzvan Simion, motiv pentru care nu o urmărește deloc pe rețelele de socializare.

Totodată, ea a mai declarat că noua iubită a lui Răzvan Simion este o persoană norocoasă. În ceea ce privește gelozia, Lidia Buble susține că are încredere mare în ea însăși, așa că nu are de ce să se simtă în niciun fel.

”Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.”, a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.

Răzvan Simion, marea dragoste a Lidiei Buble

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit și despre relația dintre ea și Răzvan Simion. Aceasta a declarat că prezentatorul tv a fost mrea ei dragoste, pe care a trăit-o pentru toată viața.

Ea mai adăugat că încă mai are sentimente pentru fostul său iubit, însă lucrurile dintre ei s-au consumat deja. Artista a mai menționat că sentimentele sale sunt încă de iubire, însă iubirea s-a transformat în cu totul altceva între timp.

”Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Nu știu dacă se poate să iubești și să te îndrăgostești la modul ăla nebun de mai multe ori. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Așa am simțit eu. N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu îl mai iubesc. Da, îl iubesc într-un alt fel și într-un alt mod. Dragostea se transformă”, mai spunea frumoasa artistă.

De menționat este faptul că, Lidia Buble și Răzvan Simion au format un cuplu timp de aproape cinci ani de zile. Relația lor a luat sfârșit în vara anului 2020.