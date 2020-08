Vergil Chițac iese la atac. Senatorul PNL care vrea să ajungă primar în Constanța îi auce acuzații extrem de grave lui Radu Mazăre. Fostul primar, aflat acum în pușcărie, ar fi pornit o campanie de denigrare a liberalului. Chițac se revoltă și spune că Mazare și camarila lui continuă să susțină campanii denigratoare, dar că va încerca să elibereze Constanța de PSD.

Chițac se revoltă

„Mazăre intră în joc. Din surse foarte serioase, acest personaj sinistru a transmis un mesaj camarilei sale: ”Blocați-l pe Chițac!” Se pare că există și probe în această privință. Astfel că începe să aibă sens toată această campanie negativă care este îndreptată doar împotriva mea. Dreapta, stânga, jos Chițac!

– Chițac e bătrân, are 57 ani! Viitorul conducător al SUA și al lumii, oricare ar fi el dintre Trump și Biden, are peste 70 ani.

– Chițac are pensie specială! Câtă mizerie produsă în laboratoarele pesediste și propagată de unii candidați de dreapta… Eu am pensie de serviciu, nu specială. Pensie de Amiral al Armatei Române.

– Chițac este omul nu știu cui! Poezia asta o aud de 5 ani. Sunt omul familiei mele și al constănțenilor, ca să fie clar. Pe mine nu m-a cumpărat nimeni niciodată și nici nu o va face. Mărturie stă toată activitatea mea de zeci de ani. E publică, transparentă și la dispoziția tuturor.

– Chițac va da afară oamenii care lucrează în domeniul public! Absolut fals și stânjenitor să veniți cu o asemenea enormitate.

– Chițac e inflexibil și intransigent cu oamenii de afaceri! Cu hoții, nu cu oamenii de afaceri. Nu e vina mea că cei care lansează aceste tâmpenii nu fac diferența dintre cele două activități.

Dragii mei, adevărul este că lupta asta electorală se dă între mine și clanul Mazăre care a furat Constanța timp de 20 de ani și care acum a luat mai multe forme și mai multe culori. Este momentul să salvăm Constanța și nu-l vom rata. Strângem rândurile și reușim. Aveți încredere!”, a scrris Chițac pe o rețea de socializare.