„Ce spune ministrul Justiţiei din Madagascar … orice cerere de extrădare trebuie să facă obiectul unei audieri publice contradictorii in fata unei instante teritoriale competente, adică în Madagascar, cu drept de recurs si orice document trebuie semnat de ministrul Justitiei şi nu avem astfel de documente la dosar”, declară avocatul Mihai Drăgan, apărătorul fostului edil al Constanţei.

Ce le-a spus Radu Mazăre judecătorilor

Instanța a respins cererea lui Radu Mazăre de a fi transferat înapoi în Madagascar la ultima ședință de judecată de la Curtea de Apel București. Autoritățile au constatat că „nu sunt îndeplinite condițiile extrădării active”.

„Am fost adus din Madagascar înainte de alegeri, ca să fiu prezentat ca un trofeu. Am făcut greșeli, am fost mândru, m-am fălit dar am vrut să fac lucruri bune și cu credință că îi ajut pe cei mai mulți”, le-a spus Radu Mazăre judecătorilor.