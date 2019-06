Aceasta îl acuză pe actualul presedinte al Consiliului Fiscal că ar fi făcut jocurile opoziției. Ionuț Dumitru ar fi primit un loc călduț pentru că a aruncat cu noroi în măsurile luate de PSD.

„Ionut Dumitru, actualul presedinte al Consiliului Fiscal si caruia ii expira mandatul, e noua propunere a PNL pentru postul de viceguvernator BNR. Nenea asta, care se dadea ultra mega foarte independent atunci cand prevestea apocalipsa care vine peste Romania din cauza „proastei guvernari a PSD”, care il dubla pe Johannis ca umbra cand spunea ca nu mai sunt bani de pensii si salarii sau care „prevestea” anual ca ne inchidem pe deficit de peste 7 la suta, ei da… era PNL-ist sub acoperire! Si megaincompetent, dat fiind faptul ca nimic din ce a „profetit” in calitatea lui de „presedinte al Consiliului Fiscal” nu s-a adeverit! Dar absolut nimic! In schimb, i-au dat liberalii un post caldut, ca doar nu o fi ragusit degeaba dand date mincinoase despre guvernarea PSD-ALDE din postura de „independent””, scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

