Lia Olguța Vasilescu a susținut în mesajul postat joi, 18 februarie, că Raluca Turcan „a aruncat cu fake news-uri” în legătură cu sporurile de 85 la sută în sectorul bugetar.

„Propaganda e isterizată… După ce au ținut isonul Ralucăi Turcan cu sporuri de 85 la sută in sectorul bugetar, astăzi, ne-a informat doamna Turcan că totul e, de fapt, fake news si că ea nu a spus că se taie sporurile niciodată”, scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu a răbufnit

„Să nu vă închipuiți ca vreun PSD-ist mic, rău si roșu a îmbrăcat sacoul doamnei Turcan și a aruncat cu fake news-uri în popor. Pur și simplu a aflat și ea de aseară, de la Tv, că sporurile nu pot depăși 30 la sută pe ordonator de credite, că le plafoneaza legea. Si, după ce au reactionat toate organizațiile profesionale azi și au certat-o că e inadmisibil să fii ministrul Muncii și să nu știi legea salarizarii, nu era să recunoasca faptul că e buimacă!

A băgat-o pe aia cu fake news-ul, ca in campanie, cand ne asigura ca nu vor tăia nimic, că ciuma roșie inventează asta… Ne-a lămurit Câțu, la Digi TV: “vor scădea, anual, cheltuielile de personal din PIB” (deci tăieri de salarii și concedieri), pentru că “reprezintă o sumă mare, distribuită prost”, iar legea unică nu e echitabilă, fiindcă nu Johannis are cel mai mare salariu.

Pai de ce nu-l mai are? Ca in 2017 si 2018 il avea. Nu cumva fiindcă din 2019 si pana in 2021 indemnizațiile demnitarilor s-au plafonat și președintele țării a căzut iar cu salarizarea sub un simplu procuror? Păi cine să ii spună lui Câțu cum e cu ierarhia bugetarilor și cine e vinovat de prostiile făcute in ultimii doi ani? Că doamna Turcan e al doilea ministru al Muncii, după doamna Violeta, care modifică o lege pe care nici macar nu a citit-o…”, scrie Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei tună și fulgeră

„Și dacă ieri au aflat de la tv că nu există sporuri de peste 30 la sută per ordonator de credit, faptul că nu exista spor de calculator în legea salarizării nu s-a spus la nicio emisiune, iar azi au ținut-o langa, și Câțu și Turcan și toată propaganda, că trebuie musai eliminat! Sporul de calculator s-a scos de câțiva ani din lege, dar a apărut, în schimb, anul trecut, sporul de covid pentru angajații din prefecturi… Puneti mâna și citiți, naiba, legea că cititul nu a omorât pe nimeni și vă ferește și de penibil!

Apropo! Mortală ideea lansată azi de Câțu, că dacă ești director în administrația locală, după câțiva ani să te muți la alt “departament”. Deci, dacă ești jurist și șef la juridic, peste patru ani, musai să te muți la economic… Ce dacă nu ești și economist! Câțu a decretat că trebuie să lași pe altul in loc! Iar secretarii generali trebuie să aibă mandat de șase ani, să nu se plafoneze, chipurile! Nici Codul Administrativ nu l-a citit! Secretarii de primării sunt evaluați, anual, de consiliile locale…

Ne așteaptă patru ani de comedie neagră! Aveți ce ați votat, dragi bugetari! Să nu aud că vă plângeți și strigați după PSD!”, a conchis primarul Craiovei.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin