Lia Olguța Vasilescu a fost reținută de procurorii anticorupție pentru 24 de ore, la sfârșitul lunii martie 2016, fiind acuzată de patru fapte de luare de mită, trei infracțiuni de folosire a autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și spălare de bani.

„Eu am sperat că fie se clasează dosarul, fie trec cu el prin instanţă, să am o situaţie clară. Din păcate, dosarul a fost retrimis la DNA, acum doi ani, au fost chemaţi martorii sub acoperire să dea declaraţii şi li s-a retras identitatea de martor protejat. Am văzut ca aceleaşi persoane care dăduseră declaratii cu identitatea proprie, dăduseră declaraţii şi cu identitate protejată. M-am gândit că ieşim din termenul legal în care putem face aceasta plângere. Plângerea vizează mult şi pe un colaborator de-al meu, care a fost anchetat într-un hotel. Am adus acuzaţii de tortură, se pot proba. Apoi este vorba de infracţiunea preferată de procurorii DNA: abuz în serviciu. Cerem, ca un procuror să plătească pentru acest abuz”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

„De asemenea au fost şi celelalte infracţiuni care se referă la modul în care am fost cercetaţi eu şi colaboratorii, în acest dosar care s-a lăsat cu acuzaţii de luare de mită, constând în capital de imagine. Am văruit nişte blocuri în Craiova şi aş fi câştigat mult în imagine şi mi-ar fi adus al doilea mandat de primar. Eu am fost reţinută înainte de campania electorală, înainte ca DNA să vadă dacă persistă aceste voturi în zona respectivă. Am considerat că nu mai pot aştepta, că acest procuror trebuie să plătească. Am resursele, timpul necesar şi răbdarea să mă bat pentru dreptatea mea (…) Nu am făcut încă o plângere în civil, ci doar în penal şi am primit de la Secţia de anchetare a magistraţilor o hârtie că deja a fost deschis un dosar penal (…) Cred că sunt șanse mari să câștigăm, când acest dosar va fi trimis instanței”, a mai spus Olguța Vasilescu.