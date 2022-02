Lia Olguța Vasilescu a declarat că proiectul de construcție al Spitalului Regional din Craiova presupunea o investiție de doar 150 de milioane de euro, însă prețul ar fi fost mărit de mai multe ori în timpul Guvernului condus de Dacian Cioloș, ajungându-se la 600 de milioane de euro.

Aceasta a oferit toate detaliile într-un dialog cu Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei.

Mihai Gâdea: – Inițial, spitalul de la Craiova costa 150 de milioane de euro?

Lia Olguța Vasilescu: – Spitalul Regional, acum vorbim de alt spital.

Mihai Gâdea: – Deci, în documente apărea că Spitalul Regional din Craiova costă 150 de milioane. Acum cât costă?

Lia Olguța Vasilescu: – 560 de milioane de euro.

Mugur Ciuvică: – Care e diferența? Defalcat așa, în ce constau ăștia 500 de milioane?

Mihai Gâdea: – Deci 377 de milioane de euro construcția, proiectarea și dotarea spitalului… Bun, dar cum a crescut de la 150 de milioane la 560 de milioane?

Lia Olguța Vasilescu: – Eu vă spun că nu are cum să fie suma aceasta. Pentru noi a fost un șoc, în 2017, când am ajuns la guvernare și am luat cartoful ăsta fierbinte în mână, având consultanța asta, că trebuie să facem la suma asta, pentru că peste tot în lumea asta se construiește la 200 de milioane, nu la aproape 600.

Mihai Gâdea: – V-a dat cineva explicații de ce nu trebuie făcut spitalul cu 150 de milioane de euro, ci cu 500 de milioane?“, a întrebat prezentatorul TV.

Lia Olguța Vasilescu: – Eu i-am întrebat pe miniștri: Domn’le, cum e posibil așa ceva? Adică CNI-ul făcea cu 150 de milioane, iar eu am lucrat cu ei la Craiova, am construit un stadion…

Vlad Mixich, inventatorul lui Vlad Voiculescu, primește 600 de euro pe zi de la stat! Mihai Gâdea a spus tot

„Când auzi că filmul (n.r. Rețeaua) arată cum Vlad Voiculescu și-a riscat libertatea ca să salveze vieți, iar totul a început de la Vlad Mixich, în momentul respectiv, te întrebi ce o fi acolo?! O să vedeți cum l-a făcut consultant. O să vedem rapoarte de activitate. Ce face un consultant să ia atâția bani? Cu ce se ocupă domnul Vlad Mixich? E unul dintre consultanți. Atenție, toate sumele pe care le câștigă sunt decontate de statul român.

Deci, ce face un consultant pentru acești bani? 600 de euro pe zi! A trecut ziua… 600 de euro. (…) Mai intră 600 de euro. Vă întrebați ce face? Cel care e autorul moral al filmului despre Vlad Voiculescu, Vlad Mixich, ne explică unele lucruri: a fost în misiune la Iași, la Cluj, la Craiova. A făcut o pre-documentare. Ce a mai făcut? A mai făcut o bază de date cu contacte. A făcut niște interviuri, bun. În raportul de activitate pe un trimestru vedem că nu face, practic, nimic important”, a spus Mihai Gâdea la Antena 3.