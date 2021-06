Lia Olguța Vasilescu acuză grav Guvernul: Comisia Europeană ne-a făcut un bine că a respins PNRR. Investițiile prevăzute în program sunt extrem de mici, spune reprezentante PSD, nejustificând costurile sociale,

Trebuie amintit că, pentru aprobarea PNRR de către Comisia Europeană, Guvernul Cîțu s-a angajat că va face refoma pensiilor și salariilor din aparatul bugetar.

”Comisia Europeana a respins PNRR! La cat de prost a fost redactat, ne-au făcut un mare bine! Sper ca din următoarea variantă să se scoată mizeria referitoare la pensiile și salariile românilor, prin schimbarea legislației de către firme străine de consultanță!

E bine să știți și că investiții, în viziunea guvernului PNL USR, nu prea existau în proiectul PNRR. Pentru toata tara, se alocau fonduri pentru 400 de km de conductă de gaze. Adică atât cat e necesarul pentru vreo 20 de comune.

Se alocau bani pentru reabilitarea termică a 1700 de blocuri pentru toată țara, in condițiile in care doar Craiova are vreo 4000 de reabilitat.

In rest, bani cu dedicație pentru ONG-urile si firmele de casă ale partidelor aflate la guvernare!”, a scris Primarul Craiovei pe Facebook.

Observațiile Comisie Europene

Trebuie precizat faptul că, în cazul PNRR, Executivul de la Bruxelles au semnalat discrepanțe între sumele transmise de Guvern în documentele Word și cele din documentele Excel și au cerut lămuriri suplimentare.

În plus, Comisia Europeană a transmis o serie de observații Guvernului la Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt mai multe capitole unde oficialii europeni solicită informații suplimentare, sau despre care spun că nu au fost trimise date suficiente și documente justificative.

Toate observațiile Comisiei vor fi discutate cu Guvernul în perioada următoare.

”Vom primi scrisori de evaluare pe fiecare componentă. Va trebui să decidem cum ținem cont de aceste observații astfel încât la toamnă să avem planul aprobat și să mergem mai departe”, a spus Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la momentul transmiterii Planului Național de Redresare și Reziliență.

Sursă foto: Inquam Photos / Alberto Groşescu.