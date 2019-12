Lia Olguța Vasilescu a răbufnit, pe pagina sa de socializare, după ce au început să apară primele informații despre Bugetul pe 2020.

„Ceeeeeee???? Datoria publica va creste la 45 la suta????? Care ziceai ca imprumuta PSD si o sa plateasca si nepotii???? Cand noi am scazut datoria publica de la 37 la 35 la suta? Te uiti in oglinda si iti dai palme vazand acum ca si stranepotii tai vor plati datoria astora, in conditiile in care nu va cresc nici pensiile, nici salariile si nici nu va trece vreo autostrada pe langa curte???? „, a comentat Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Reacția acesteia se datorează informațiilor potrivit cărora polafonul propus pentru nivelul datoriei publice ca pondere în PIB este de 40% pentru anul 2019, urmând ca în anul 2020 datoria guvernamentală să ajungă la 45% din PIB.

