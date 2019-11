Lia Olguța Vasilescu a anunțat pe pagina sa de Facebook ce se întâmplă cu unul dintre proiectele pe care le-a mediatizat foarte mult pe vremea când se afla la putere. „Să vă vedem pe voi”, a lansat Vasilescu provocarea către miniștrii lui Orban.

„Ca sa nu avem vorbe mai tarziu… Pe drumul expres Pitesti-Craiova se efectueaza acum lucrari de terasare, nivelare, decopertare, se foreaza coloane, se lucreaza la pila 2 pasaj peste DN 65. Pentru acest drum expres in regim de autostrada s-a facut proiectul tehnic, licitatia, exproprierea si au inceput lucrarile in guvernarea PSD.

Au fost si intarzieri cauzate de plangeri penale facute constructorilor de fostii proprietari de terenuri, contestatii solutionate dupa mai bine de doi ani de instantele romanesti, dar… a demarat constructia si s-a lucrat in forta de cand a fost liber frontul de lucru. Noi am promis si am facut! Sa va vedem pe voi…”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.

