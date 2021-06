Am aşteptarea ca în următoarea sesiune parlamentară, pentru că deja a mai rămas foarte puţin din actuala sesiune, să fie pe masa Parlamentului şi să înceapă dezbaterea – e vorba de trei mari legi ale Justiţiei, de cele mai importante legi care reglementează sistemul judiciar”, a precizat Stelian Ion, duminică, la Digi 24.

Pe de altă parte, Stelian Ion vrea o sesiune parlamentară extraordinară pentru deființarea Secției Speciale. Felul în care va fi adoptată legea pentru desființarea SIIJ va fi un semnal pentru dezbaterile pe legile justiției.

„Astăzi Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie ar fi trebuit să fie deja istorie. SIIJ-ul, aşa cum am spus, are zilele numărate, pentru că la începutul lunii iulie vom primi şi avizul din partea Comisiei de la Veneţia, care eu nu am emoţii personal că va fi un aviz în care se va merge pe aceeaşi linie, Comisia de la Veneţia a criticat de la bun început înfiinţarea acestei Secţii speciale şi nu am aşteptarea să aibă o altă opinie.