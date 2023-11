Decizie de ultim moment despre legea pensiilor! Proiectul de lege (PL-x 727/2023) a fost analizat luni de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. În urma dezbaterilor, parlamentarii din comisie au luat următoarea hotărâre.

Proiectul legii pensiilor, elaborat de Guvern, a fost adoptat luni în plenul Camerei Deputaţilor. Au fost înregistrate 199 de voturi „pentru”, 39 de voturi „împotriv㔺i 17 abţineri.

Proiectul a primit anterior raport de adoptare cu mai multe amendamente în cadrul Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor.

Amintim că parlamentarii AUR au protestat cu pancarte, la ședința comisiei de muncă. Acestea prezentau mai multe mesaje de nemulțumire. „Femeia este o comoară”; „Apărăm bătrânii țării”; „Fără speciali” sau „Vrem mărire cu 60%. Cine dă mai mult?” erau doar câteva dintre mesaje.

La rândul lui, deputatul AUR Antonio Andruşceac a criticat, în plen, proiectul legii pensiilor. Acesta a susținut că proiectul „adânceşte” inechităţile existente şi nu prevede resursa bugetară. Totodată, s-a arătat nemulţumit de lipsa unor „dezbateri reale” şi a unui „timp rezonabil” în care să fie depuse şi discutate amendamente.

Cum vă veţi înţelege cu cei de la Banca Mondială dacă ceea ce am pus în această lege nu este conform cu raportul pe care îl vor da ei, raport care trebuia să existe înainte? La fel şi cu ceea ce a cerut UE. Şi v-a spus clar şi UE că nu există niciun fel de restricţii europene în ceea ce priveşte legiferarea zonelor speciale de muncă”, a întrebat Andruşceac, membru al Comisiei de muncă.

Proiectul a fost criticat de mai mulți deputați. De exemplu, deputatul UDMR Eva Csep a subliniat că actul trebuie să fie modificat pentru a face „o lege care funcţionează în viitor mult mai bine şi chiar ajută la problemele pensionarilor”.

„Fiecare dintre noi are responsabilitatea votului de astăzi faţă de românii, faţă de cetăţenii acestei ţări, care o să fie afectaţi în perioada următoare de aceste modificări legislative. O pătrime din populaţia României va beneficia de aceste modificări legislative pe care le vom vota noi astăzi. Ştim foarte bine că legea prezentată de Guvern este una la care am depus mai multe amendamente, pentru că fiecare lege este una perfectibilă. Totuşi, aceste amendamente depuse, în ciuda faptului că am vrut să promovăm în continuare, ca UDMR, acele valori ale familiei în care avem grijă de la nou-născuţi până la seniori, bunicii noştri, nu au fost acceptate de Guvern, reprezentanţii partidelor de guvernământ.

Trebuie să ne facem griji şi în continuare, pentru că, prin amendamentele noastre, am propus un mod de calcul diferenţiat pentru femeile care au născut copii în România, pentru aceste perioade asimilate cu 0,25 de puncte, pentru anii, lunile petrecute acasă cu creşterea copilului. Este bătaie de joc faţă de femeile din România care nasc copii, care îşi asumă să crească o familie cu 0,25 de puncte plătite. Credem că acestea trebuie modificate. (…) Pe de altă parte, trebuie să purtăm şi grija bătrânilor cu pensii foarte mici. În total, în România, sub 1.500.000 de persoane au pensie sub 1.500 lei. Stimaţi colegi, vă rog să luaţi în calcul ce aţi putea face într-o lună cu 1.500 de lei după o viaţă întreagă de lucrat. Eu cred că trebuie să vă gândiţi la aceste modificări şi să facem o lege care funcţionează în viitor mult mai bine şi chiar ajută la problemele pensionarilor”, a afirmat Eva Csep.