Știrea nu e că George Simion l-a urmărit prin aeroportul din Viena pe ministrul Energiei Virgil Popescu zis Dandana. Știrea e că Dandana a fost socru mic la Viena, fiica sa căsătorindu-se conform relatărilor din presă în capitala Austriei. Noi le urăm Casă de Piatră!

Dar Virgil Popescu mediatizat ca ministrul OMV are niște explicații de dat. Și despre cununie, dar și dacă povestea e legată sau nu de OMV. Mai ales că suntem și în plin scandal UBER în care mai mulți lideri mondiali se dovedesc a fi lobbyiști pentru compania americană, arată Andrei Bădin pe flux24.ro.

Nu îi facem un proces de intenție domnului Popescu, dar așteptăm niște explicații publice. Are compania OMV vreo legătură cu organizarea cununiei sau fiica și/sau ginerele au afaceri sau orice altă legătură cu compania austriacă?

Ce a făcut, de fapt, Virgil Popescu la Viena?

Au fost prezenți oficiali ai OMV la eveniment? În timpul vizitei private la Viena a avut sau nu Virgil Popescu întrevederi cu reprezentanți ai OMV?

Familia lui Virgil Popescu are în exploatare mai multe benzinării PETROM. Are condiții privilegiate din partea OMV-PETROM? Fixarea prețului la gaze în România la Bursa de la Viena are legătură cu relația privilegiată a lui Virgil Popescu cu OMV?

Pot fi doar coincidențe…PS: Și apropo de „trompetele rusești”: știe domnul Popescu de legăturile OMV cu rușii?