Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European, că proiectul de extragere a gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep se confruntă cu atacuri coordonate, caracteristice unui război hibrid.

În discuțiile purtate cu Wopke Hoekstra, comisarul pentru climă, zero emisii nete și creștere curată, Popescu a avertizat că organizații de mediu critică nejustificat Guvernul, ministerele implicate și alte autorități, încercând să întârzie un proiect esențial pentru securitatea energetică.

„Astăzi, la ședința Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, am avut un dialog aplicat cu Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere curată.

Am adus în atenția comisarului Hoekstra, dar și a colegilor europarlamentari, proiectul de extragere a gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep, care este de importanță strategică din punct de vedere național, dar și european.

Am atras atenția că există elemente care arată că proiectul este ținta unui război hibrid și, din păcate, mai multe organizații de mediu au început să atace Guvernul, ministerele implicate și alte autorități naționale. Am transmis îngrijorarea mea cu privire la interesele ascunse, care se folosesc de aceste instrumente pentru a întârzia lucrările la acest proiect vital, care va asigura aprovizionarea cu gaze nu doar a României, ci și a partenerilor europeni, asigurând securitatea regională.

I-am transmis comisarului Hoekstra să fie deschis și să colaboreze cu autoritățile din România, să susțină proiectul Neptun Deep, pentru a preveni interferențele nedorite.

Ca ministru al Energiei am demarat acest proiect important și vital și voi susține în continuare, din calitatea de europarlamentar, că avem nevoie de gazul care va fi extras pentru a ne asigura independența și securitatea energetică”, a declarat Popescu.