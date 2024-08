De fapt, pentru a rezuma un studiu din 2009 publicat în ”Journal of Positive Psychology”, bunăstarea este un „predictor slab” al fericirii, scrie Inc.com

Conform studiului Princeton:

”75.000 de dolari nu este pragul dincolo de care creșterile suplimentare ale veniturilor nu mai îmbunătățesc capacitatea indivizilor de a face ceea ce contează cel mai mult pentru bunăstarea lor emoțională, cum ar fi petrecerea timpului alături de oamenii dragi, evitarea durerii și a bolilor și bucuria de petrecere a timpului liber”.

Mai mulți bani nu înseamnă că vei mai fi fericit

Concluzia: cercetările au arătat că, după un anumit punct, a câștiga mai mulți bani nu înseamnă că vei mai fi fericit. Cel puțin așa părea până acum.

După cum scrie autorul unui studiu recent, publicat în Happiness Science:

”Am descoperit că fericirea a crescut constant, cel puțin odată cu venituri de sute de mii de dolari pe an. Rezultatele arată o tendință ascendentă considerabilă, indivizii bogați fiind semnificativ mai fericiți din punct de vedere statistic, decât cei care câștigă peste 500.000 USD pe an. ”În plus, diferența dintre participanții bogați și cei cu venituri medii a fost de aproape trei ori mai mare decât diferența dintre participanții cu venituri medii și mici, contrar ideii că persoanele cu venituri medii sunt aproape de vârful curbei bani-fericire”.

Rezultatele sugerează că asocierea pozitivă dintre bani și fericire continuă mult pe scara economică și că amploarea diferențelor poate fi substanțială.

Oamenii „bogați” sunt semnificativ” mai fericiți decât cei care câștigă 500.000 de dolari pe an

Diferența de fericire dintre oamenii bogați și cei cu venituri medii a fost de trei ori mai mare decât diferența dintre persoanele cu venituri medii și mici.

A câștiga mai mulți bani este corelat cu fericirea. Sau, după cum scrie autorul studiului, există o „asociere din ce în ce mai mare între mai mulți bani și o fericire mai mare”.

Securitatea financiară reduce nivelul de stres și anxietate

De ce? Răspunsul constă, probabil, în control. Atingerea unui nivel de securitate financiară permite să aveți grijă de voi și să vă asigurați familia. Securitatea financiară reduce nivelul de stres și anxietate. Dar oferă și o capacitate mai mare de a face alegeri proactive, mai degrabă decât reactive, și oferă un sentiment mai mare de control asupra vieții.

Banii oferă, de fapt, mai multe opțiuni. Poți să mergi oriunde în vacanță. Poate vei decide să nu o faci, dar faptul că ai de ales, că deții controlul, te face mai fericit.

Și alte cercetări susțin acest lucru. Un studiu publicat în Jurnalul de Personalitate și Psihologie Socială a constatat că autonomia, definită ca „sentimentul că viața ta – activitățile și obiceiurile ei – sunt alese de tine și susținute de tine”, contribuie cel mai mult la fericire.

După cum scriu cercetătorii:

”Acel sentiment puternic de a-ți controla viața este un predictor mai de încredere al sentimentelor pozitive de bunăstare decât oricare dintre condițiile obiective ale vieții pe care le-am luat în considerare.” ”Autonomia are în general un efect mai mare și mai consistent asupra bunăstării decât îl au banii. Banii conduc la autonomie, dar nu aduc bunăstare sau la fericire”, continuă autorii studiului.

Ultima propoziție pare să contrazică studiul ”mai mulți bani/mai multă fericire”. Dar, atâta timp cât trăiești în limitele posibilităților, de la un salariu la altul, este greu să te simți stăpân pe viața ta.

Practic, banii în sine nu te fac mai fericit, dar controlul, autonomia și alegerile pe care le oferă, cu siguranță pot.

Desigur, există și reversul. Banii sunt doar un ingredient al fericirii. Relațiile, sănătatea, împlinirea sufletească, atingerea unui scop – neglijarea altor surse de fericire în căutarea mai multor bani te pot face mai puțin fericit.

Ca în orice, echilibrul contează

Într-un studiu din 2017 publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au chestionat mii de oameni care adesea plăteau alți oameni pentru a îndeplini sarcini care nu le plăceau sau nu doreau să le facă (tundea gazonului, curățenie în casă sau comisioane)

Deloc surprinzător, oamenii care erau dispuși să cheltuiască puțini bani pentru a cumpăra puțin timp au fost mai fericiți și au simțit o satisfacție generală mai mare, decât cei care nu au făcut-o.

În timp ce oamenii relativ bogați care au cheltuit bani pentru a cumpăra puțin timp erau mai fericiți decât cei relativ bogați care nu au făcut-o, oamenii din partea de jos a spectrului economic care au cheltuit bani pentru a cumpăra puțin timp erau mai fericiți decât cei din partea de jos a spectrului economic.

Indiferent cât de mult ai câștiga, oricât de bogat ai fi, să cumperi puțin timp te face mai fericit.

Există totuși o capcană. Cercetătorii au descoperit că „a cheltui prea mulți bani pe servicii care economisesc timp ar putea submina percepția asupra controlului personal, făcându-i pe oameni să creadă că nu sunt capabili să se ocupe de sarcinile zilnice și reducând bunăstarea”.