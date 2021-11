Lecția (imperfectă) a Moldovei: așa luptă un mic David cu un Goliat energetic rus

Sursă: Dreamstime

Andrew Wilson a realist o analiză, care a fast publicată de European Council on Foreign Relations, cu titlul 'Moldova’s gas deal with Russia: David tries to draw with Goliath'. Conform acesteia, Republica Moldova a învățat o lecție ”imperfectă” din partea rușilor.