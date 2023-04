Lavinia Pîrva și-a făcut o nouă schimbare de look. Cum arată, acum, soția lui Ștefan Bănică Junior?

Lavinia Pîrva este foarte activă în mediul online. Soția lui Ștefan Bănică Junior le povestește zilnic fanilor ei ce se întâmplă în viața sa, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Recent, vedeta le-a spus că se gândește să își facă o schimbare de look, fără a le da alte detalii. Astfel că, Lavinia Pîrva a mers la un salon de înfrumusețare, unde a renunțat la părul lung în favoarea unei tunsoare bob.

„Hello! Astăzi mi-am luat inima în dinți și m-am tuns. Este o coafură pe care eu am mai purtat-o în urmă cu ceva timp, așa că am decis astăzi să mă tund din nou. Deja aveam părul mult prea lung și era foarte complicat să mă coafez. Mai ales că urmează vremea frumoasă, va fi cald afară și e mult mai simplu așa. Voi ce părere aveți, părul lung sau părul scurt?”, a fost mesaj postat de vedetă pe contul ei de Instagram.

Cum reușește Lavinia Pîrva să se mențină în formă?

Soția lui Ștefan Bănică Junior a recunoscut care este secretul frumuseții ei. Vedeta a mărturisit că are mare grijă ce mănâncă, merge zilnic la sala de sport și gândește mereu pozitiv.

„Îmi place să am grijă de corpul meu, iar pentru asta fac sport și sunt atentă la ce mănânc. Da, merg și la sală aproape zilnic. Am ținut și un regim alimentar atunci când am simțit că este cazul, dar în general sunt atentă la alimentație și încerc să nu mănânc după ora 18.00. Pentru a arăta bine pot să vă zic doar că trebuie să avem o gândire pozitivă, răbdare și multă iubire.

Mă mai întâlnesc cu mame prin parc cu copii și mă uit la ele și mă întreb: ”Cum puteți să faceți asta?” Mă uit la copilul meu… cum ar fi să am doi ca el? Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită. Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită.

Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură. Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii TV „Teo Show”.