Soția lui Ștefan Bănică, Lavinia Pârva are probleme cu canalul său de Youtube. După ce bruneta a postat niște piese sârbești interpretate de ea, dar care aparțin altor artiști, Youtube i-a închis canalul.

N-a avut acceptul autorilor

Gigantul video patronat de Google nu permite postarea de piese care aparțin altor soliști fără acceptul acestora.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești.

Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu. Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a declarat Pârva.

Copiii, varianta îmbunătățită a „juniorului”

Din 2017, Ștefan Bănică Jr. este însurat cu Lavinia Pîrva și împreună au un băiețel de 4 ani, pe nume Alexandru. Cântărețul mai are doi copii, un băiat pe nume Ștefan Radu, din relația cu Camelia Constantinescu și o fiică pe nume Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin.

Acesta a afirmat recent că toți cei trei copii că sunt o „variantă îmbunătățită” a lui, și au moștenit părți frumoase și de la mamele lor. Despre fostele sale partenere de viață, dar și despre actuala lui soție, a spus că „toate trei sunt femei frumoase”.

„Ștefan (n.r. fiul lui) e mai înalt, mai frumos, cum să spun… e o variantă îmbunătățită (n.r. varianta îmbunătățită a lui) și mă bucură lucrul ăsta. Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic care acum are 4 ani este atât de… Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară.

E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare”, a spus Ștefan Bănică Jr. în cadrul unui podcast, scrie cancan.ro.