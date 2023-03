Grupul de partizani ucraineni Atesh susține că l-a omorât pe șeful adjunct al administrației militare din Nova Kahovka din Herson, luni, 13 martie, relatează publicația The Guardian.

Totuși, informațiile nu au putut fi verificate din surse independente.

Într-o postare facută pe canalul de Telegram al grupului, reprezentanții acestuia susțin că au detonat o bombă ucigându-l pe oficial în timp ce se apropia de mașina sa, în fața unei cafenele de pe bulevardul Pobedi.

Grupul precizează, de asemenea, că niciun civil nu a fost rănit.

Atesh este un grup de partizani care operează din septembrie 2022 în părți din Ucraina ocupată.

Grupul este format din ucraineni, tătari din Crimeea și ruși.

Acesta a revendicat anterior responsabilitatea pentru o serie de atacuri semnificative asupra personalului rus din Ucraina ocupată.

Este vorba inclusiv despre un atac cu mașină capcană la 10 februarie în zona Nova Kahovka, care s-a soldat cu moartea a doi soldați ruși și a rănit alți doi.

Ukrainian partisan underground group Atesh shared footage of reportedly blowing up a rail track in Kherson Oblast to disrupt Russian logistics

The rails were reportedl damaged on mar 11 between the settlements of Radensk and Abrikosivka, Kherson Oblasthttps://t.co/3NH7TVxYR4 pic.twitter.com/qIzDhI2elX

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 14, 2023