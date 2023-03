În cursul zilei de sâmbătă, noile bombardamente rusești, care au vizat mai multe localități din partea de sud și de est a Ucrainei, au provocat patru victime în rândul civililor.

Trei persoane au decedat în Herson, spun ucrainenii, iar alta în Kostyantynivka, Donețk.

Comandantul regional Oleksandr Prokudin a anunțat că o femeie a fost grav rănită de focurile de artilerie din Herson.

„Astăzi, ocupanții ruși au lovit din nou Herson. Pe un drum din Mykolayivsky, în apropierea unui magazin, resturile unui obuz au ucis trei persoane”, a declarat el pentru televiziunea ucraineană.

Acesta a mai spus că trupele lui Putin au avariat mai multe autobuze, o mașină și un magazin.

O explozie a avut loc și la Manhuş, acolo unde 20 de invadatori ruşi au murit, iar alți șapte au fost grav răniți. Anunțul a fost făcut de către consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriuşcenko, care adaugă că mai multe explozii s-au auzit în raionul Mariupol în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01:00.

Institutul American pentru Studiul Războiului a analizat ultimele mișcări ale trupelor lui Vladimir Putin și a scos la iveală că acestea continuă să construiască linii defensive în zonele din spate.

De asemenea, partea rusă a înregistrat progrese în Artyomovsk, Bahmut. Apoi avansează în partea de nord-vest a orașului, la 800 de metri de fabrica de prelucrare a metalelor AZOM.

În plus, arată Institutul American pentru Studiul Războiului, trupele lui Putin continuă activitățile de recunoaștere în apropierea insulelor din Delta Niprului.

Sâmbătă dimineața, Mihailo Podoliak, cel care ocupă funcția de consilier al lui Volodimir Zelenski, a anunțat că rezistența la Bahmut continuă.

„Avem încă suficiente resurse pentru a rezista acolo. Putem efectua și mici contraofensive în zonele adiacente. Dar trebuie să aibă loc schimbări tactice”, a spus acesta într-un interviu pentru Le Figaro.

Armata ucraineană a decis să mute o parte din forțele sale din zona Zaporojie, în direcția Bahmut.

Armata ucraineană mai spune că peste 1.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina în ultimele 24 de ore.

Un raport publicat în cursul zilei de 11 martie de către Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei arată că numărul militarilor ruși care și-au pierdut viașa în Ucraina a ajuns la 158.000.

Kherson today. The groceries where my parents were going to go today. Jesus…. #StopRussia pic.twitter.com/BwxeKqwnHK

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 11, 2023