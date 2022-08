Anton Listopad, unul dintre cei mai buni piloți ucraineni, a murit în războiul ruso-ucrainean. Moartea lui Anton a fost anunțată pe rețelele de socializare de către Liceul Fizic și Tehnic din cadrul Universității Tehnice Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk, al cărei pilot era absolvent.

Anton Listopad a intrat la liceu în 2005 și a absolvit trei ani mai târziu. A fost amintit ca un elev talentat și perseverent. După absolvire, a devenit pilot militar, care era cel mai mare vis al său. În 2019, Anton Listopad a fost recunoscut ca fiind cel mai bun pilot al Forțelor Aeriene ucrainene.

„La 30 de ani de la redobândirea Independenței, milioane de ucraineni au urmărit cu admirație și mândrie zborul coloanei aeriene a paradei militare deasupra Khreschatyk (principalul bulevard al Kievului – n.r.). Anton al nostru a fost liderul acestui convoi” – se arată în comunicat.

The best pilot of the Air Force of the Ukrainian Armed Forces of 2019 died at the front – Anton Listopad.

