Zeci de recruţi ruşi au fost ucişi într-un atac al forţelor ucrainene din ziua de Anul Nou asupra clădirii în care se aflau în partea controlată de ruşi a provinciei Doneţk, a declarat luni o sursă apropiată de conducerea numită de ruşi.

Imagini postate online, despre care Reuters scrie că nu a putut să le verifice autenticitatea, prezintă o clădire a unui colegiu vocaţional din oraşul minier Makiivka, redusă la o grămadă de dărâmături.

Sursa din Doneţk, care a refuzat să-şi decline identitatea, a declarat: „Potrivit informaţiilor mele, există mai puţin de 100 de morți până acum”.

The destroyed building in #Makiivka which housed #Russian servicemen. pic.twitter.com/Ljkq6xsoeE

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023