Produsele noastre reprezinta rezultatul anilor de cercetare si dezvoltare, studierea continua a pietei si a asteptarilor clientilor, precum si perfectionarea continua a procesului de productie.

Rezultatele obtinute ne indreptatesc sa afirmam ca, gama de produse KOBER este recunoscuta pentru protectia ridicata a suprafetei, usurinta in aplicare si rezistenta in timp. Ne asumam astfel sloganul: KOBER – calitatea conteaza. Enumeram cateva branduri ce fac parte din gama de produse KOBER:

Zertifikat – sub acest brand sunt comercializate vopsele lavabile PREMIUM si ULTRAPREMIUM.

– sub acest brand sunt comercializate vopsele lavabile PREMIUM si ULTRAPREMIUM. IDEEA ! si Ecolux – sunt doua branduri de emailuri foarte apreciate.

! si – sunt doua branduri de emailuri foarte apreciate. Ecoplast – este un brand de traditie din gama Kober. Este o vopsea lavabila ANTIMUCEGAI foarte apreciata de client, apreciere reflectata si in volumul de vanzari.

– este un brand de traditie din gama Kober. Este o vopsea lavabila ANTIMUCEGAI foarte apreciata de client, apreciere reflectata si in volumul de vanzari. Emailuri Anticorozive Direct pe Rugina – o gama de emailuri PREMIUM pe baza de rasina alchidica modificata, ce se pot aplica pe suprafete metalice, si care confera un grad ridicat de protectie la coroziune

– o gama de emailuri PREMIUM pe baza de rasina alchidica modificata, ce se pot aplica pe suprafete metalice, si care confera un grad ridicat de protectie la coroziune Ecolasure Extra siLac 3in1 – doua branduri de lacuri pentru lemn, primul pe baza de apa, al doilea pe baza de solvent.

Acestea sunt doar cateva branduri din gama de produse KOBER, o gama foarte mare, care ofera solutii pentru toate suprafetele de aplicare.

Din punct de vedere al canalelor de distributie, produsele KOBER ajung catre clientii finali atat prin comertul traditional de la nivel urban si rural (magazine de profil si nu numai) cat si prin intermediul principalelor retele de bricolaj DIY de la nivel national. Deasemeni, exportul in tari din UE si din afara spatiului European constituie o prioritate pentru noi.

Parteneriatul cu firmele de revanzare este unul foarte important, si ii acordam o importanta majora in directiile strategice ale organizatiei. Avem parteneri cu care colaboram de peste 20-30 de ani, ne-am dezvoltat si am crescut impreuna iar vechimea relatiilor cu acestia denota RESPECT si APRECIERE reciproca.

Este important de mentionat faptul ca, KOBER este cel mai mare producator roman de vopsea, cu cel mai mare numar de angajati din domeniu – am incheiat anul cu 820 colegi.

Am incheiat un an greu, cu multe provocari, multe din ele influientate de convulsiile din plan economic si nu numai, avand drept sursa evolutiile internationale . A trebuit sa ne adaptam continuu la un mediu instabil, in special cauzat de fluctuatii mari in costurile operationale.

Cresterea costurilor cu materiile prime, a energiei, a combustibilului, cu forta de munca – toate acestea au influientat activitatea organizatiei, si si-au pus amprenta pe politica produselor KOBER in piata (preturi, distributie, comunicare). Cu toate acestea, experienţa îndelungată a organizaţiei, precum şi perspectiva continuă de dezvoltare, ne-au facut să trecem peste şi să abordăm cu încredere provocările şi elementele de nesiguranţă ce au venit şi vor veni în anii ce urmează.

In termen de obiective asumate, anul 2022 a fost unul bun – ne-am atins obiectivele propuse, avand in spate organizatia in toalitatea ei, o gama de produse de calitate dublata de servicii suport prompte si profesioniste, eforturi intense de promovare si nu in ultimul rand partenerii nostri de revanzare, pe sprijinul carora ne-am bazat si ne vom baza in continuare.

Din semnalele si informatiile pe care le avem din piata si de la partenerii nostri preconizam un 2023 dificil. In cel mai probabil caz, evenimentele de la nivel international isi vor continua influienta asupa macromediului economic, costurile operationale se vor pastra la un nivel ridicat iar concurenta din piata va fi din ce in ce mai acerba.

Am luat in considerare aceste aspecte, ne-am pregatit si atat organizatia KOBER (cu toti angajatii sai) cat si partenerii nostri suntem gata sa oferim clientilor cele mai bune solutii de protectie si decorare a tuturor tipurilor de suprafete existente in cladiri private si industriale, impreuna cu cel mai profesionist suport tehnic si logistic.

Tot in ceea ce priveşte viitorul, trebuie să precizăm un aspect foarte important: nu există niciun plan de schimbare a proprietarilor grupului KÖBER. Dimpotriva, avem un plan bine definit de dezvoltare, pe termen mediu si lung. Ultima investitie majora de dezvoltare o reprezinta achiziţia unei suprafațe însemnate de teren (20.000 mp) în zona industrială a localității Deva.

Terenul respectiv va fi folosit în primă fază pentru crearea unui nou hub logistic regional, iar ulterior aici va fi dezvoltat cel de-al patrulea centru de producție ce vine în completarea celorlalte trei, existente deja în județul Neamț. Este o investitie importanta, ce va implica fonduri financiare insemnate dar va atrage si forta de munca locala.

Un alt proiect major, parte importanta a strategiei pentru cresterea organizatiei pe termen lung il constituie inaugurarea unui Centru de Cercetare – o cladire impozanta, dotata cu aparatura moderna, pozitionata in imediata apropiere a sediului si fabricii KOBER din Dumbrava Rosie, jud. Neamt, unde isi vor desfasura activitatea colegii nostri din compartimentele de Cercetare Dezvoltare si Proiectare, atat din diviziile de vopsele (rezidentiale si industrial) cat si din divizia de echipamente termice (parte a grupului KOBER care se ocupa cu proiectarea, productia si comercializarea centralelor termice MOTAN).

Acest nou Centru de Cercetare este finalizat si va fi inaugurat in perioada imediat urmatoare.