Rotativa guvernamentală ar putea începe vineri, 26 mai

„După părerea mea, calendarul iniţial al rocadei poate fi respectat. Vineri ar începe procedura, iar în varianta optimală ea s-ar putea încheia pe 30 mai. Aceste chestiuni le-am spus şi celor din PNL.

I-am rugat să trateze negocierile în coaliţie şi cu greviştii cu toată seriozitatea şi să fie o parte relevantă în păstrarea stabilităţii guvernării, stabilitatea generală în România, fiindcă numai de instabilitate şi de certuri politice nu avem nevoie”, a declarat, miercuri, Klaus Iohannis.

Potrivit spuselor sale, este nevoie de stabilitate, de o guvernare înţeleaptă şi de măsuri care vin să îi sprijine şi pe cei care lucrează şi au aşteptări din partea guvernanţilor. Din punctul său de vedere, rotativa guvernamentală trebuie să se desfăşoare rapid, corect, pe scurt, iar oamenii trebuie să vadă că „aici nu e vorba de tras sfori, de negocieri, care se poartă prea târziu, ci de o chestiune pe care şi-a însuşit-o coaliţia de la bun început, se pune în practică şi mergem mai departe.”

„În esenţă, toate aceste chestiuni pot fi rezolvate cu înţelepciune. Nu am obiceiul să spun înainte să se întâmple anumite chestiuni şi etape ce va fi dar cert este că imediat după ce se iniţiază procedura, adică imediat ce premierul îşi depune mandatul, voi iniţia următorii paşi. Nu am niciun interes să trag de timp şi nu am niciun interes să apară sincope şi incertitudini”, a adăugat președintele României.

Noul Executiv va fi învestit săptămâna viitoare

Tot miercuri, surse liberale au anunțat că Partidul Național Liberal (PNL) a discutat cu preşedintele României despre calendarul rotativei guvernamentale, iar schimbarea ar urma să aibă loc în curând, pentru ca săptămâna viitoare să fie învestit noul Executiv.

Potrivit surselor, Nicoale Ciucă şi secretarul general al PNL, Lucian Bode, au participat la acele discuții. Se doreşte respectarea calendarului iniţial, potrivit protocolului. Astfel că, după depunerea mandatului de către Nicolae Ciucă, în weekend vor avea loc negocierile la Palatul Cotroceni, urmate de desemnarea noului premier al României.

Audierea noilor miniştri ar urma să aibă loc luni, 29 mai 2023, în comisiile din Parlamentul României, iar votul de învestitură va avea loc marţi, 30 mai 2023. Potrivit sursei citate anterior, parlamentarii ar fi primit deja mesaj să fie pregătiţi şi să nu părăsească Bucureştiul în aceste zile.