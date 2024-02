Ei bine, nu este vorba despre Klaus Iohannis, chiar dacă el este etnic german, ci despre premierul olandez Mark Rutte.

Chancellor Scholz supports a nomination of Mark Rutte as the new Secretary General of #NATO. Mark Rutte’s immense experience, extensive security policy expertise and profound diplomatic skill make him an outstanding candidate for the position. https://t.co/KvDJJJd5ho

— Germany at NATO (@GermanyNATO) February 22, 2024