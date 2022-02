A venit prima reacție din partea României după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat în mod oficial, luni seară, decretul prezidenţial prin care Federaţia Rusă recunoaşte independenţa republicilor separatiste Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.

Într-o postare pe pagina personală de Twitter, Klaus Iohannis anunță că România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Rusia a zonelor Donețk și Luhansk din Ucraina.

Totodată, șeful statului a mai adăugat că decizia luată de Rusia este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, care necesită un răspuns rapid.

„România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Rusia a zonelor Donețk și Luhansk din Ucraina ca fiind independente.

Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, care trebuie să atragă cel mai sever răspuns al comunității internaționale. Susținem cu fermitate suveranitatea & integritatea teritorială a Ucrainei”, se arată în postarea președintelui României.

RO🇷🇴 strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of 🇺🇦 as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support 🇺🇦sovereignty & territorial integrity.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 21, 2022