Klaus Iohannis, reacție după masacrul din Bucha: Toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească

În urma imaginilor din Bucha apărute în spațiul public, președintele Klaus Iohannis a declarat că justiția internațională ar trebui să reacționeze și că agresiunea Rusiei trebuie oprită.

”Imaginile din Bucha și din alte orașe trebuie să reamintească întregii lumi că trebuie să oprim această agresiune ilegală”, a declarat șeful statului.

Întru-un mesaj postat pe contul de Twitter, președintele Klaus Iohannis spune că invazia din Ucraina are consecințe teribile.

”(…) toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească. Justiția internațională ar trebui să reacționeze”, a mai spus șeful statului.

Amintim că procurorul general Irina Venediktova a declarat că procurorii ucraineni care investighează posibilele crime de război ale Rusiei au descoperi 410 cadavre în orașele din apropierea capitalei Ucrainei.

The Russian invasion of Ukraine has terrible, unspeakable consequences – the images of Bucha&other towns in 🇺🇦 must be a reminder for the whole world that we must stop this illegal aggression and that all those found responsible must pay! The international justice should prevail!

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) April 3, 2022