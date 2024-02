Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, ar fi onorant pentru țara noastră ca un cetățean român să fie noul șef al NATO. După ce mai lung mandat prezidențial din UE și NATO, președintele României, Klaus Iohannis, are „suficientă expertiză și experiență” pentru a ocupa funcția de secretar general al Alianței Nord Atlantice.

În plus, „este un om politic foarte implicat în politica internațională” și are „relaţii foarte bune” cu oficialii occidentali.

„Evident că ar fi onorat şi important pentru România să aibă un reprezentant la acest nivel, iar acesta să fie președintele Klaus Iohannis. După cel mai lung mandat ca preşedinte al unei ţari membre UE și NATO, consider că are suficientă expertiză și experiență pentru a ocupa o asemenea poziție. Dar foarte important, are și recunoașterea partenerilor noștri.

Președintele Kaus Iohannis este un om politic foarte implicat în politica internațională, apreciat la Washington, Bruxelles… şi are relaţii foarte bune cu multe din cancelariile țărilor membre”, a spus el pentru „Adevărul”.