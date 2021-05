Klaus Iohannis, mesaj pentru medici: Sunteţi eroii noştri

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că pentru personalul din medicina de urgenţă perioada pandemiei a fost “un an infernal”, în care a lucrat până la epuizare şi a contribuit semnificativ la buna gestionare a situaţiilor complicate.

Șeful statului le-a mai mulțumit medicilor pentru că sau speranță oamenilor bolnavi. Acesta a prezentat noua unitate UPU și a spus că se va deschide zilele următoare.

“Vă admir pentru dăruirea, pentru abnegația cu care vă faceți profesia, salvați vieți în fiecare zi, dați speranța oamenilor bolnavi şi pentru asta meritați nu doar felicitări, ci şi mulțumiri. Am venit la o unitate UPU nou-nouţă care se va deschide zilele următoare, e o unitate model, modernă, apărută în urma colaborării între Primăria Sectorului 4 şi Ministerul Sănătăţii”, a declarat Klaus Iohannis, după vizita făcută la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului „Bagdasar-Arseni”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Medicinei de Urgenţă.

El a menţionat că Primăria s-a ocupat de clădirea propriu-zisă, iar Ministerul Sănătăţii a folosit fonduri europene pentru dotare.

Şeful statului le-a mulţumit medicilor de la Urgenţe pentru eforturile din ultimul an.

“A fost un an infernal pentru personalul din medicina de urgenţă, un an infernal acest an pandemic, în care lucrurile s-au complicat peste măsură, aţi lucrat până la epuizare, aţi salvat foarte multe vieţi şi aţi contribuit seminificativ la buna gestionare a situaţiilor complicate în această pandemie. Aţi fost în prima linie. Sunteţi eroii noştri. Nu se pot aduce suficiente mulţumiri pentru munca depusă şi de personalul UPU şi de corpul medical. Vă felicit şi vă mulţumesc”, le-a transmis Klaus Iohannis.