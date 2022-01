Lovitură totală pentru Klaus Iohannis! AUR nu-i mai dă nicio șansă. Președintele este terminat

Co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat că partidul pe care îl conduce alături de Claudiu Târziu a reușit să strângă sute de mii de semnături pentru suspendarea lui Klaus Iohannis.

Aflat la Târgu Mureș, el a declarat că până acum a strâns 730.000 de semnături pentru suspendarea șefului statului, adăugând că speră ca până în luna martie să ajungă la un total de 3 milioane de semnături.

„Aveam 730.000 de semnături la ultima totalizare, mergem înainte, sperăm să terminăm în luna martie, să avem 3 milioane. Nu ne ajută vremea, dar semnează lumea şi m-am bucurat să văd că mulţi, aici, în Târgu Mureş, semnează, cum am văzut şi la Târnăveni şi Iernut. Nu avem o capacitate organizatorică atât de mare ca să ajungem peste tot, dar există posibilitatea descărcării formularelor online. Mâine vom fi în judeţul Bistriţa-Năsăud, poimâine în Suceava, apoi în Botoşani, pe 24 ianuarie în Piaţa Unirii din Iaşi unde o să întindem hora mare”, a declarat George Simion.

Amintim că Alianța pentru Unirea Românilor a început această adunare de semnături în luna noiembrie anul trecut.

Cine ar putea să-i ia locul lui Klaus Iohannis

Până când AUR va strânge suficiente semnături pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, în spațiul public au apărut diferite nume care ar putea să preia conducerea țării în anul 2024, moment când șeful statului își va termina mandatul.

În cadrul unor declarații făcute la podcastul moderat de George Buhnici, Mircea Geoană a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din anul 2024. Acesta susține că încă este prea devreme să spună ce va face în 2024, adăugând că nu s-a gândit încă dacă va candida sau nu la prezidențiale.

„Nu știu încă. Marele avantaj apropo de manivela care te reintroduce în joc, că ăsta este adevărul și e un lucru adevărat și îl apreciez. Sunt conștient că viața mi-a dat o nouă șansă, mi-a oferit o gură de oxigen într-un moment când eram într-o zonă mai puțin activă.

Nu știu ce am să fac. Știu un singur lucru, că am luxul să fac ceea ce îmi doresc să fac. Este situația incredibil de bună în care pot să fac asta. Nu știu ce se va întâmpla în 2024, nu m-am gândit, pentru că automat dacă te gândești, te rebobinezi în politică, iar eu am o treabă de făcut acum o treabă care mă absoarbe 100%”, a declarat Geoană la podcastul moderat de George Buhnici.

Amintim faptul că Mircea Geoană a trecut prin momente fără precedent la alegerile prezidențiale din anul 2009. Acesta a fost declarat președinte pentru o singură noapte, iar totul s-a terminat a doua zi, când voturile au fost numărate complet.