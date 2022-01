Invitat la România Tv, George Simion a vorbit despre vizita pe care o are în plan la Washington, astfel încât să se poată întâlni cu oficiali din Partidul Republican, care a contribuit la alegerea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite în 2017.

Precizările copreședintelui AUR vin după ce Victor Ciutacu, moderatorul emisiunii „Punctul Culminant”, i-a cerut să clarifice dacă AUR este sprjinit de Biserica Ortodoxă Română.

În acest sens, George Simion a precizat că partidul pe care îl conduce este al Bisericii, nu doar al celei Ortodoxe. El a vorbit totodată și despre creștini, musulmani, dar și evrei și faptul că AUR nu ține cont de aceste aspecte.

„Suntem partidul Bisericii, dar nu doar al Bisericii Ortodoxe. Facem parte componentă din biserică, fie că suntem ortodocşi, cum sunt eu, catolici sau romano-catolici. Mesajul nostru este unul creştin şi Biserica e alături de noi. N-avem nimic cu cei care nu sunt creştini. Avem şi musulmani. Un evreu m-a invitat să merg la Washington la Memorialul Holocaustului. Sigur că o să mă duc.

Lucrează din greu colegii noştri, membri AUR, pentru o vizită la Partidul Republican, partidul domnului Donald Trump. Sigur că mă voi întâlni (şi cu membri ai comunităţii evreşti) pentru că sunt fraţii noştri”, a declarat George Simion, la România TV.

Acesta a vorbit și despre participarea la Ziua Unirii Principatelor la Iaşi. George Simion susține că deși primarul Chirică spune că AUR provocă o agitație, partidul pe care îl conduce vrea să marcheze ziua de 24, chiar dacă acest lucru va înseamna să fie amendat.

Totodată, el a lansat și un set de acuzații dure la adresa lui Klaus Iohannis, dar și a primarului Chirică.

„Mihai Chirica spune că este o agitaţie pe care o provoacă AUR şi va fi un 24 ianuarie fierbinte. Noi o să fim nişte mii de simpatizanţi AUR şi alţi patrioţi care marcăm ziua de 24. Dacă vor să ne amendează, să ne amendeze. Am mai fost în dubă când i-am dus lumânări lui Iliescu.

Să-ţi anulezi din slugărnicie şi din frica AUR, să anulezi o sărbătoare naţională e de râsul curcilor, Mihai Chirica, pe lângă ce dosare are el la DNA (… ) Am văzut mulţi cu dosare care să comenteze, parcă la comandă, puşi de sistemul domnului Iohannis împotriva AUR. Hai, Mihai Chirica, să ne spui cum nu avem voie să facem hora unirii în Piaţa Uniri de 24 ianuarie pentru că am lua noua variantă de COVID”, a mai spus George Simion.