Preşedintele României, Klaus Iohannis, se află astăzi, 15 martie, în Bulgaria, acolo unde efectuează o vizită oficială şi unde s-a întâlnit cu omologul său, Rumen Radev.

Relaţia România-Bulgaria devine în mod oficial parteneriat strategic

Cu această ocazie, şeful statului a anunţat că a fost semnat un document prin care relaţia bilaterală din România şi Bulgaria devine parteneriat strategic. Noul cadru de cooperare va duce la materializarea multor proiecte comune ale celor două state, fie că vorbim despre UE, NATO sau alte foruri internaţionale.

„Împreună cu președintele Radev am semnat documentul care consemnează ridicarea nivelului relației dintre România și Bulgaria la nivel de parteneriat strategic. Acest demers arată profunzimea legăturilor noastre pe toate dimensiunile și răspunde necesității adaptării modului în care conlucrăm, ca vecini și parteneri, la realitățile complexe și la provocările cu care se confruntă regiunea noastră.

Profundele mutații geostrategice de la granițele noastre, cu consecințe asupra regiunii extinse a Mării Negre, mai ales în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ne impulsionează să conștientizăm necesitatea unei cooperări și mai strânse.

Am convingerea că acest nou cadru de cooperare va duce la materializarea unor noi proiecte de interes bilateral și regional, inclusiv în dosare de interes comun, în cadrul Uniunii Europene, al NATO și al altor foruri internaționale”, a declarat miercuri, 15 martie, preşedintele Klaus Iohannis la Sofia.

Trebuie sporită conectivitatea între cele două ţări, în materie de infrastructură şi în domeniul energiei

Preşedintele României a subliniat că cele două ţări vecine au schimburi comerciale consistente, lucru evidenţiat şi de datele pentru primele zece luni ale lui 2022, însă gradul de conectivitate dintre România şi Bulgaria trebuie să crească în continuare, fie că vorbim despre infrastructura de transport sau de reţelele de energie.

„Am convenit că statele noastre trebuie să urmărească cu prioritate acele domenii care corespund intereselor noastre strategice, pentru a ne asigura reziliența, dezvoltarea economică și, foarte important, securitatea.

Împreună cu președintele Radev am evidențiat schimburile comerciale consistente pe care le avem. În primele 10 luni ale anului trecut, acestea au înregistrat aproximativ 10 miliarde de euro. Vom acționa împreună pentru o mai bună valorificare a potențialului de cooperare economică și sectorială, precum și pentru diversificarea cooperării în sectoare precum dezvoltarea regională și digitalizarea.

Indiscutabil, România și Bulgaria au nevoie de mai multă conectivitate. Din discuțiile noastre a rezultat dorința comună de a utiliza noul cadru partenerial pentru avansarea și finalizarea unor proiecte majore în domeniul conectivității, în special în materie de infrastructură de transport și navigabilitate pe Dunăre și respectiv energie.

În context, am subliniat importanța continuării dialogul dintre autoritățile noastre în vederea avansării mai rapide în implementarea proiectului european Fast Danube, având în vedere rolul pe care asigurarea navigabilității pe Dunăre îl are pentru ambele țări și efectele pozitive multiplicate pe care le poate genera, dar și a proiectelor de infrastructură.

Având în vedere rolul pe care asigurarea navigabilității pe Dunăre îl are pentru ambele țări și efectele pozitive multiplicate pe care le poate genera, dar și a proiectelor de infrastructură”, a mai spus preşedintele Iohannis.

România şi Bulgaria, efort comun pentru un vot pozitiv în Schengen

Cei doi şefi de stat au discutat miercuri, 15 martie, şi despre obiectul major pentru România şi Bulgaria la nivel european, respectiv integrarea în spaţiul Schengen.

Klaus Iohannis spune că cele două ţări vecine vor continua în mod activ toate demersurile pentru a se asigura că votul pentru Schengen va fi unul pozitiv pentru Bucureşti şi Sofia chiar în 2023. Rezolvarea problemelor care există în spaţiul de liberă circulaţie europeană trebuie să se facă în mod constructiv și prin dialog deschis, a subliniat liderul de la Cotroceni.

„Oamenii constituie fundamentul pe care dezvoltăm relațiile dintre state, iar ca țări vecine, rolul de punte între societățile noastre, jucat de românii din Bulgaria și de bulgarii din România, este cu atât mai puternic. În acest sens, suntem interesați să continuăm dialogul în privința asigurării depline a condițiilor pentru exprimarea identități lor culturale, lingvistice și religioase.

În planul agendei europene am abordat, bineînțeles, obiectivul comun al țărilor noastre cu privire la avansarea procesului de aderare la Spațiul Schengen. Am convenit să continuăm activ demersurile pentru a asigura adoptarea, în acest an, a deciziei de aderare pentru cele două țări. România și Bulgaria sunt pregătite pentru aderare.

Am dovedit-o prin acțiunile noastre şi acționează responsabil cele două state pentru protejarea spațiului Schengen. În plus, chiar dacă extinderea nu este legată de migrația ilegală de la frontierele externe, noi ne-am exprimat disponibilitatea de a fi parte a soluțiilor pentru gestionarea acestei provocări.

Recunoaștem problemele cu care se confruntă unele dintre statele membre, dar rezolvarea acestora se face în mod constructiv și prin dialog deschis, ca parte a abordării europene. Măsurile adoptate la ultimul Consiliu European sunt pași importanți în această direcție”, a mai declarat Klaus Iohannis.