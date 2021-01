Preşedintele Klaus Iohannis transmite felicitări omologului său american, Joe Biden, şi vicepreşedintelui Kamala Harris. Postarea sa a continuat cu un mesaj în privința dezvoltării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

„Felicitări președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris”, a transmis Klaus Iohannis.

„Sunt convins că împreună vom continua să dezvoltăm şi să aprofundăm Parteneriatul Strategic în beneficiul popoarelor noastre şi să lucrăm în adevăratul spirit al valorilor transatlantice”, a mai scris Klaus Iohannis, miercuri, pe Twitter.

Congratulations to President @JoeBiden and to Vice President @KamalaHarris. I am convinced that together we will continue to develop and deepen the 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership to the benefit of our peoples and to work in the true spirit of #Transatlantic values.

